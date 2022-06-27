В Лисичанську триває евакуація, у місті до 15 тис. людей, - очільник патрульної поліції Луганщини

Про це повідомив начальник управління патрульної поліції Луганської області Віктор Левченко в коментарі Радіо Свобода.

"Евакуація проходить, але вона проходить вже тихо, ніхто не оголошує про неї. Зараз дуже активно по евакуації працює ДСНС на броньованому транспорті, поліція. Всі однією командою намагаємося різними шляхами врятувати якомога більше людей. Точну цифру називати не буду. Вчора були евакуйовані діти, позавчора були евакуйовані діти", – сказав Левченко.

За його словами, Сили оборони контролюють дороги до міста, але шляхи під постійним вогнем російських військових.

"У Лисичанську відбувається справжнє пекло. Постійні обстріли, місто просто знищується. Місто не блоковане. Військові тримають коридори, є доступ до міста, але усі шляхи прострілюються. Також ворожа авіація завдає ударів", - зазначив Левченко.

Він додав, що в місті орієнтовно перебуває близько 10-15 тис. людей.