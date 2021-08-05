В Мадриді схопили боса італійської мафії, лідера одного з кланів Ндрангети

Про це розповідає El Pais.



Як говориться в заяві національної поліції Іспанії, Доменіко Павільяніті був заарештований в ході спільної операції з карабінерами. Італійська прокуратура уточнила, що арешт лідера одного з кланів Ндрангети стався у вівторок.



60-річний чоловік під час затримання мав при собі підроблений паспорт Португалії, шість мобільних телефонів, а також - €6 тис. готівкою.

Поліція вважає, що Павільяніті є главою клану Ндрангети - злочинної організації, яка діє по всьому світу та є найбільшим імпортером кокаїну до ЄС.

У січні Павільяніті заочно засудили до 11 років, восьми місяців і 15 діб тюремного ув'язнення за серію злочинів, включаючи вбивство і співучасть у злочинах, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

Раніше він був засуджений в Італії до довічного тюремного ув'язнення, скороченим пізніше до 30 років, за серію вбивств і злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, починаючи з 1980-х років. Але він був звільнений в жовтні 2019 року через помилки при підрахунку його покарання, повідомила прокуратура.

Павільяніті втік до Іспанії, де нібито користувався допомогою і захистом "колег" із наркобізнесу.

Злочинний синдикат Ндрангета почав набирати сили після того, як сицилійська мафія прийшла в занепад.