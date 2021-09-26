В Монтані зійшов з рейок пасажирський потяг: 3 загиблих, 50 постраждалих

Про це кажуть в офісі місцевого шерифа та у диспетчерській на залізниці, передає Еспресо.TV.



Empire Builder зійшов з рейок близько 16:00 за місцевим часом (1-а година ночі за Києвом) в районі містечка Джоплін, що за 30 миль (48 кілометрів) від кордону з Канадою.







У поїзді було близько 146 пасажирів та 16 членів екіпажу, передає Reuters.



Потяг складався з двох локомотивів і 10 вагонів, із яких 7 зійшли з рейок, інформує USA Today.



Наразі відомо, що три особи загинуло, ще 50 отримали травми.







При цьому на світлинах видно, що дана ділянка колії під час аварії була вільною від інших потягів чи аварії, погода там нині сонячна, небо ясне.



Для проведення розслідування Національна рада з безпеки транспорту надішле команду з 14 осіб, включно зі слідчими та спеціалістами із залізничних сигналів та інших дисциплін.



Наразі триває евакуація пасажирів.



Як зазначається на сайті перевізника, рух потягів на цій ділянці тимчасово припинено.





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