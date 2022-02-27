В МВС України підтвердили знищення кадирівського полковника Тушаєва

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ЗСУ пояснили, що робити при зустрічі з російськими військовими та як їх зупинити

Якщо Путін не візьме Україну за найближчі 9 днів, у нього не залишиться жодних ресурсів для бойових дій, - ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов