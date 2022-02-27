В МВС України підтвердили знищення кадирівського полковника Тушаєва
Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявив, що під час бою в селищі Гостомель Бучанського району Київської області українськими бійцями дійсно знищено відомого командира армії Кадирова
Про це посадовець поінформував у себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.
"По вбитому кадирівському генералу - це Магомед Тушаєв, керівник 141 моторизованого полку з Чечні. Найбільш елітний підрозділ фраєра Кадирова. Інформацію, що їхню колону розгромили підтвердив полонений", - зазначив Андрусів.
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"Так що кадировців в утиль. Зараз ще їх доб'є "Альфа" (спецназ СБ України - ред.) і Нацгвардія в Гостомелі", - наголосив радник міністра.
На сторінці Віктора Андрусіва розміщено фрагмент допиту полоненого з полку Тушаєва, який розповів подробиці.
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Також цю інформацію навели і в Офісі президента.
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