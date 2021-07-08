В МВС попередили про можливі перебої з видачею водійських посвідчень
Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ (МВС) попередив про затримки у видачі водійських посвідчень через перебої у постачанні бланкової продукції
Про це йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.
Згідно з повідомленням, сервісний центр може тимчасово припинити реєстрацію та перереєстрацію автомобілів, а також видачу посвідчень водія через затримку у постачанні бланкової продукції від держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна".
- Нагадаємо, у червні Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ (МВС) також попереджав про затримки у видачі водійських посвідчень через перебої у постачанні бланкової продукції.
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