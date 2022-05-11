В МВС пояснили, чому в Україні не скасовуватимуть комендантську годину
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що зарано говорити про скасування комендантської години у тих областях, де не ведуться бойові дії, адже небезпека є всюди
Про це Монастирський повідомив в етері телемарафону "Єдині новини".
Міністр відзначив роботу правоохоронної системи у 8-9 травня, зокрема посилену комендантську годину.
"Могли бути провокації та підступи диверсійних груп, тому всі правоохоронці працювали у надзвичайно посиленому режимі. Ми бачили і рекомендували запровадження комендантської години на більшості території країни. Деякі регіони самостійно встановлювали збільшений комендантський час, зокрема, ті області, які знаходяться поблизу територій з активними бойовими діями", - сказав Денис Монастирський.
Коли скасують комендантську годину?
"Нам ще прийдеться деякий час жити з комендантським часом по всій країні. Це та можливість, яка створює правоохоронцям умови для успішного відпрацьовування сигналів небезпек. Я думаю, що ще зарано говорити про повне скасування комендантської години на певних територіях, навіть, якщо там не ведуться бойові дії. Небезпека зберігається по всій Україні", - пояснив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
- В Івано-Франківську та області комендантська година відтепер триватиме з 23:00 до п'ятої години ранку.
- Також тривалість комендантської години скоротили на Рівненщині. Тепер вона триватиме з 23:00 до 5:00.
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