В МВС пояснили, чому в Україні не скасовуватимуть комендантську годину

Про це Монастирський повідомив в етері телемарафону "Єдині новини".

Міністр відзначив роботу правоохоронної системи у 8-9 травня, зокрема посилену комендантську годину.

"Могли бути провокації та підступи диверсійних груп, тому всі правоохоронці працювали у надзвичайно посиленому режимі. Ми бачили і рекомендували запровадження комендантської години на більшості території країни. Деякі регіони самостійно встановлювали збільшений комендантський час, зокрема, ті області, які знаходяться поблизу територій з активними бойовими діями", - сказав Денис Монастирський.

Коли скасують комендантську годину?

"Нам ще прийдеться деякий час жити з комендантським часом по всій країні. Це та можливість, яка створює правоохоронцям умови для успішного відпрацьовування сигналів небезпек. Я думаю, що ще зарано говорити про повне скасування комендантської години на певних територіях, навіть, якщо там не ведуться бойові дії. Небезпека зберігається по всій Україні", - пояснив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

В Івано-Франківську та області комендантська година відтепер триватиме з 23:00 до п'ятої години ранку.

Також тривалість комендантської години скоротили на Рівненщині. Тепер вона триватиме з 23:00 до 5:00.

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