В МЗС Німеччини не бачать швидкого повернення Росії до G7

Про це Анналена Бербок заявила в інтерв'ю на сайті МЗС Німеччини.



За її словами, поки неясно, коли РФ зможе повернутися до складу G7.



"Звичайно, дуже боляче, що Росія виключила себе з цієї групи, анексувавши Крим. Правильно було дати зрозуміти після агресивних дій Росії в 2014 році, що ми не можемо просто продовжувати звичайну економічну політику на цій основі", - підкреслила очільниця німецького МЗС.



Бербок наголосила на тому, що поточна ескалація на східному кордоні України не полегшує ситуацію.



Наразі до групи "Великої сімки" входять США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада. Росію виключили із G8 після окупації Криму 2014 року.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек допускає повну зупинку "Північного потоку-2" через нарощування військ РФ біля кордонів України.