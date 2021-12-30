Віцеканцлер Німеччини Хабек не виключає повної зупинки "Північного потоку-2" через ескалацію на Сході України

Про це пише DW.



За словами Роберта Хабека, політика має концентруватися на політичних питаннях, і їх потрібно аналізувати з погляду зовнішньої політики та геополітики.



"Це означає, що, дивлячись на ситуацію на сході України та нарощування там російських військ, доведеться ухвалювати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані у разі виникнення нового гострого конфлікту", - пояснив віцеканцлер Німеччини.



Він допускає повне зупинення газопроводу через загрози Україні.



Роберт Хабек зауважив, що будівництво "Північного потоку-2" може відволікти увагу Заходу від України як від країни, котра здійснює транзит газу. За його словами, цьому треба протидіяти, підтримуючи перехід Києва на відновлювані джерела енергії.



Роберт Хабек додав, що міністерство економіки та захисту клімату Німеччини виділить для цього 150 млн євро.

Нагадаємо, 18 січня першу нитку газопроводу "Північний потік-2" заповнили технічним газом.

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) дозволило Нафтогазу взяти участь у сертифікації "Північного потоку-2".

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає запуск "Північного потоку-2" малоймовірним у випадку ескалації агресії РФ проти України і називає це джерелом тиску на Росію.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "Північний потік-2" готовий до роботи.

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