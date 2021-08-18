В НБУ оприлюднили графік роботи банків у День Незалежності

Про це пресслужба Національного банку України повідомила у Facebook.



У пресслужбі нагадали, що робочий день 23 серпня (понеділок) буде перенесений на 28 серпня (субота), а 24 серпня - це вихідний день.



Таким чином, 21-24 серпня банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі, відображатимуть їх календарною датою наступного робочого дня, тобто 25 серпня 2021 року. Банки у разі потреби зможуть здійснювати касові операції без відкриття операційного дня 23 серпня.



Крім того, додали у пресслужбі, 28 серпня є звичайним робочим банківським днем. Усі платежі здійснюватимуться датою цього дня.

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