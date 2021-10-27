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В НБУ розповіли про наслідки для економіки можливого впровадження карантину взимку

27 жовтня, 2021 середа
16:13

Заступник голови правління Національного банку України Сергій Ніколайчук зазначив, що впровадження карантину цього зимового періоду матиме значно менші наслідки для економіки порівняно з попередніми обмеженнями

Про це пресслужба НБУ повідомила у Telegram.

"Можливе запровадження карантину цього зимового сезону матиме значно менші наслідки для економіки порівняно з попередніми карантинами. Це пов'язано з пристосуванням бізнесу до роботи онлайн, а також із поступовим посиленням рівня вакцинації, що дає змогу і бізнесу, і населенню продовжувати роботу за нових умов", - цитує пресслужба слова Ніколайчука.

Він додав, що карантини по-різному впливають на попит та пропозицію на ринку. Так, якщо під час перших хвиль пандемії у 2020 році вони значно пригнітили попит і пропозицію, то в другому півріччі минулого року з огляду на поступову адаптацію населення до пандемічних обмежень попит відновився і зараз залишається стійким. 

Натомість, за словами Ніколайчука, пропозиція відновлюється повільніше через розриви ланцюгів постачання у світі. Дисбаланс попиту та пропозиції на ринку генерує високоінфляційне середовище на глобальному рівні, що позначається і на українській економіці.

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НБУ
карантин
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