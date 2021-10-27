В НБУ розповіли про наслідки для економіки можливого впровадження карантину взимку
Заступник голови правління Національного банку України Сергій Ніколайчук зазначив, що впровадження карантину цього зимового періоду матиме значно менші наслідки для економіки порівняно з попередніми обмеженнями
Про це пресслужба НБУ повідомила у Telegram. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
"Можливе запровадження карантину цього зимового сезону матиме значно менші наслідки для економіки порівняно з попередніми карантинами. Це пов'язано з пристосуванням бізнесу до роботи онлайн, а також із поступовим посиленням рівня вакцинації, що дає змогу і бізнесу, і населенню продовжувати роботу за нових умов", - цитує пресслужба слова Ніколайчука.
Він додав, що карантини по-різному впливають на попит та пропозицію на ринку. Так, якщо під час перших хвиль пандемії у 2020 році вони значно пригнітили попит і пропозицію, то в другому півріччі минулого року з огляду на поступову адаптацію населення до пандемічних обмежень попит відновився і зараз залишається стійким.
Натомість, за словами Ніколайчука, пропозиція відновлюється повільніше через розриви ланцюгів постачання у світі. Дисбаланс попиту та пропозиції на ринку генерує високоінфляційне середовище на глобальному рівні, що позначається і на українській економіці.
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