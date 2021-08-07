В Неаполі карабінери затримали 70-річну керівницю мафії

Рішення про її затримання приймалося прокуратурою Неаполя, розповідає Еспресо.TV.



"Марію Лічкарді, сестру засновника (згаданої вище - ред.) злочинної організації Дженнаро Лічкарді, звинувачують у керуванні мафіозним кланом, вимаганні, отриманні незаконних прибутків, оборутках з аукціонами. Відповідальність за цими злочинами посилюються зв'язком із мафією", - зазначає газета Il Messagero.



Затримання відбулося у той момент, коли жінка в супроводі двох компаньонів збиралася вилетіти чартерним рейсом до доньки у Малагу (Іспанія).



Довідка



За даними слідства, 70-річна Марія Лічкарді на прізвисько "Пікколетта" ("Мала") є сестрою померлого під вартою 1994 року засновника клану "Аллеанца ді Сепіндільяно" Дженнаро Лічкарді ("Мавпи").



З моменту свого останнього звільнення з-за ґрат в грудні 2009 року після приблизно 8 років ув'язнення, "Пікколетта" поступово перебрала на себе керівництво картелем.Вона роздавала вказівки, зустрічалася з впливовими бандитами й менеджерами "родинного" бізнесу.





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