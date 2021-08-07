В Неаполі карабінери затримали 70-річну керівницю мафії
В суботу, 7 серпня 2021 року, в аеропорту "Чампіно" (Неаполь, Італія) правоохоронці одягли кайданки на Марію Лічкарді, що є провідною фігурою в мафіозному картелі під назвою "Аллеанца ді Сепіндільяно"
Рішення про її затримання приймалося прокуратурою Неаполя, розповідає Еспресо.TV.
"Марію Лічкарді, сестру засновника (згаданої вище - ред.) злочинної організації Дженнаро Лічкарді, звинувачують у керуванні мафіозним кланом, вимаганні, отриманні незаконних прибутків, оборутках з аукціонами. Відповідальність за цими злочинами посилюються зв'язком із мафією", - зазначає газета Il Messagero.
Затримання відбулося у той момент, коли жінка в супроводі двох компаньонів збиралася вилетіти чартерним рейсом до доньки у Малагу (Іспанія).
Довідка
За даними слідства, 70-річна Марія Лічкарді на прізвисько "Пікколетта" ("Мала") є сестрою померлого під вартою 1994 року засновника клану "Аллеанца ді Сепіндільяно" Дженнаро Лічкарді ("Мавпи").
З моменту свого останнього звільнення з-за ґрат в грудні 2009 року після приблизно 8 років ув'язнення, "Пікколетта" поступово перебрала на себе керівництво картелем.Вона роздавала вказівки, зустрічалася з впливовими бандитами й менеджерами "родинного" бізнесу.
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