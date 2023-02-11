В неділю на українців чекатиме сніг і навіть дощ, - синоптик Наталка Діденко
У неділю, 12 лютого, в Україні очікують сніг і мокрий сніг, подекуди навіть дощитиме
Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко в телеграмі.
За її словами, над усією територією України 12 лютого пройдуть "атмосферні фронти під ручку з опадами". Вони триматимуться аж до завтрашнього вечора.
Діденко зазначила, що спершу сніг і мокрий сніг з'являться в західних і північних областях України. Потім вони посунуться на центр, Харківщину та Одещину. Подекуди навіть дощитиме. Проте вдень у неділю в більшості областей опади припиняться.
"Вітер в Україні буде північним, північно-західним, помірним, часто рвучким, а часом можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду (окрім західної частини)", - написала Діденко.
Вона додала, що в більшості областей температура повітря вночі триматиметься від 0 до 5 градусів морозу. Удень на українців чекатиме відлига.
У Києві ж, за словами синоптика, уночі 12 лютого сипатиме сніг, проте вдень опади малоймовірні, навіть можлива сонячна погода. Уночі температура триматиметься 0-2 градуси морозу, а вдень - 0-2 градуси тепла. Також очікується рвучкий, із зальотами вітер.
"Погода - мінлива, вітряна і волога. Але не холодно. І це вже непогано", - підсумувала Діденко.
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