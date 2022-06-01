В оборону Нідерландів інвестують 5 млрд євро - найбільшу суму на військо з часів "холодної війни"

Про це повідомляє NOS.

"Я не хочу гонки озброєнь. Але якщо ви хочете свободи, демократичної конституційної держави, безпеки в Нідерландах і в Європі, тоді ви повинні інвестувати в оборону, це просто факт", - заявила міністерка оборони Нідерландів.

Вона зазначила, що у 2024 та 2025 роках Нідерланди виконають стандарт НАТО інвестувати 2 відсотки валового внутрішнього продукту в збройні сили. Оллонгрен наголосила на історичності рішення виділити подібну суму.

Додаткові гроші підуть на крилаті ракети, шість додаткових винищувачів F-35 (що доводить загальну кількість до 52), розширення протиповітряної оборони Patriot і чотири додаткових озброєних безпілотники Reaper.

Вогнева потужність армії також буде збільшена шляхом повернення на озброєння більшої кількості броньованих гаубиць. Транспортні гелікоптери Cougar згодом замінять нові вертольоти, які можуть підтримувати спеціальні операції на суші та на морі.

За словами Оллонгрен, центральна увага приділяється тому, що "підвищиться оперативна готовність і здатність до розгортання, що бойова міць буде посилена цілеспрямовано і що організація стане більш рухливою". Також докладаються зусилля для посилення спеціалізації та розширення міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, Нідерланди почали надсилати Україні важке озброєння, зокрема бронетехніку ще всередині квітня.

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