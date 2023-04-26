В Одесі через необережне куріння в пожежі загинули 2 людей, врятовано 8 дітей

Про це повідомляє ДСНС України.

Вранці 26 квітня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в Малиновському районі Одеси. Загоряння виникло у квартирі на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Під час ліквідації пожежі рятувальники демонтували решітку на вікні та врятували з задимленої сусідньої квартири 3-х дітей (2012, 2019 та 2010 р.н.). Зараз з ними працюють психологи ДСНС.

З верхніх поверхів житлового будинку також було евакуйовано 7 осіб, зокрема 5 дітей.

Виявлено тіла 2-х громадян 1990 та 1993 років народження. За попередньою інформацією, пожежа сталась через необережність загиблих під час куріння.

Від ДСНС Одеси було залучено 28 рятувальників та 6 одиниць техніки.