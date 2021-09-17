В Одесі чоловік погрожував підірвати гранату в школі
В Одесі чоловік погрожував підірвати гранату на території однієї з місцевих шкіл
Про це повідомляє видання "Думська".
Зазначається, що інцидент стався у продуктовому магазині, який знаходиться за адресою вул. Академіка Корольова, 96.
Як розповідають очевидці, зайшовши до магазину фігурант кричав, що збирається підірвати 86-ю школу, яка знаходиться неподалік місця інциденту.
Директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневіч уточнила, що чоловік з гранатою прийшов на стадіон 86-ї школи, де проходив олімпійський урок, і погрожував дітям влаштувати вибух.
Правоохоронців викликав один з присутніх на спортивному заході.
Однак, як встановили вибухотехніки, граната виявилася навчальною.
Наразі із затриманим працюють слідчі, з'ясовуються всі обставини та причини інциденту.
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