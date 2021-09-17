В Одесі чоловік погрожував підірвати гранату в школі

Про це повідомляє видання "Думська".



Зазначається, що інцидент стався у продуктовому магазині, який знаходиться за адресою вул. Академіка Корольова, 96.



Як розповідають очевидці, зайшовши до магазину фігурант кричав, що збирається підірвати 86-ю школу, яка знаходиться неподалік місця інциденту.



Директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневіч уточнила, що чоловік з гранатою прийшов на стадіон 86-ї школи, де проходив олімпійський урок, і погрожував дітям влаштувати вибух.



Правоохоронців викликав один з присутніх на спортивному заході.



Однак, як встановили вибухотехніки, граната виявилася навчальною.



Наразі із затриманим працюють слідчі, з'ясовуються всі обставини та причини інциденту.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb