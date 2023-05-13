В Одесі чоловіку, який слухав гімн СРСР, погрожує до 5 років в'язниці
В Одесі чоловік слухав гімн СРСР у громадському місці. Йому може погрожувати до 5 років ув'язнення
За даними від поліції, на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Київського району міста про те, що на вулиці чоловік слухає радянський гімн.
У соціальних мережах з'явилося відео, на якому двоє чоловіків сидять на лавці. Один з них - літній чоловік, а інший - молодий. За словами свідків, інцидент стався на вулиці Небесної Сотні, 10.
"Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за статтею поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ч. 1 ст. 436-1)", - йдеться у повідомлені.
- Нагадаємо, що жителька Донецької області передавала росіянам інформацію про позиції українських військових у регіоні. Її чекає 5 років ув'язнення.
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