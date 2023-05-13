В Одесі чоловіку, який слухав гімн СРСР, погрожує до 5 років в'язниці

Про це пише УНІАН та Думська.

За даними від поліції, на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Київського району міста про те, що на вулиці чоловік слухає радянський гімн.

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому двоє чоловіків сидять на лавці. Один з них - літній чоловік, а інший - молодий. За словами свідків, інцидент стався на вулиці Небесної Сотні, 10.

"Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за статтею поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ч. 1 ст. 436-1)", - йдеться у повідомлені.