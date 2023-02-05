В Одесі до 40% споживачів залишаються без світла

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у telegram.

"В місті все ще до 40% споживачів (280 тис.) залишаються без електропостачання, діють екстрені відключення. Але за вечір та ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі", - зазначив голова уряду.

Також зазначається, що Одеса вже отримала 25 потужних генераторів для живлення критичної інфраструктури, ще 50 у дорозі.

Окрім цього, керівник Кабміну додав, що наразі в Одеському районі розгорнуто 337 Пунктів незламності, 295 з них — у місті Одеса.