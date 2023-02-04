В Одесі заживили критичну інфраструктуру

Про це на брифінгу повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Наразі заживлена критична інфраструктура міста. Зокрема, система водопостачання, водовідведення та теплозабезпечення. Ми в найближчі дні, починаючи від сьогодні, будемо працювати з обленерго, Міністерством енергетики, ДСНС та іншими службами для того, щоб перезаживлювати критичну інфраструктуру на автономні джерела, вивільнювати потужність і віддавати її звичайним споживачам у місті та області", - зазначив Кудрицький.

Окрім цього, також за його словами, в області прискорюють та активізують роботу на всіх об’єктах, що постраждали від обстрілів. Зокрема, увагу зосередять на одному із них, аби якомога швидше подати додаткову потужність в Одесу та Одеський район.

Також Кудрицький додав, що мобільна електростанція потужністю 25 Мегават від західних партнерів прибуде в Україну найближчими тижнями, але для того, аби її запустити, знадобляться тижні. Така ж ситуація з плавучими електростанціями, на підключення до яких потрібен час.

"Ми розуміємо, що сьогодні і завтра в Одесі будуть суттєві обмеження… Ми, звичайно, будемо робити все, щоби покращення ситуації з енергопостачанням відбулося протягом днів, а не тижнів", - додав він.