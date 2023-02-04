В Одесі заживили критичну інфраструктуру
Після масштабної аварії на підстанції в Одесі наразі підключені до електропостачання об’єкти, які подають місту воду і тепло
Про це на брифінгу повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Наразі заживлена критична інфраструктура міста. Зокрема, система водопостачання, водовідведення та теплозабезпечення. Ми в найближчі дні, починаючи від сьогодні, будемо працювати з обленерго, Міністерством енергетики, ДСНС та іншими службами для того, щоб перезаживлювати критичну інфраструктуру на автономні джерела, вивільнювати потужність і віддавати її звичайним споживачам у місті та області", - зазначив Кудрицький.
Окрім цього, також за його словами, в області прискорюють та активізують роботу на всіх об’єктах, що постраждали від обстрілів. Зокрема, увагу зосередять на одному із них, аби якомога швидше подати додаткову потужність в Одесу та Одеський район.
Також Кудрицький додав, що мобільна електростанція потужністю 25 Мегават від західних партнерів прибуде в Україну найближчими тижнями, але для того, аби її запустити, знадобляться тижні. Така ж ситуація з плавучими електростанціями, на підключення до яких потрібен час.
"Ми розуміємо, що сьогодні і завтра в Одесі будуть суттєві обмеження… Ми, звичайно, будемо робити все, щоби покращення ситуації з енергопостачанням відбулося протягом днів, а не тижнів", - додав він.
- 3 лютого повідомлялося, що в Одесі через аварію знеструмлені 4 райони: Суворівський, Малиновський і Приморський райони Одеси та частина Одеського району.
- У зв’язку зі складною ситуацією, яка сталася на Одещині внаслідок аварії на одній із високовольтних підстанцій, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики.
- Ввечері 4 лютого повідомлялося, що в Одеській області через масштабну аварію на підстанції без світла залишилися майже 500 тис. абонентів.
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