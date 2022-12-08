Про це повідомляє директор департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської ОВА Антон Шалигайло.

Увечері 7 грудня в Одесі вночі розпочали подавати електроенергію.

"Енергетики ДТЕК виконали підключення побутових споживачів Одеси та Одеського району. Ними проведена надзвичайна робота з відновлення енергосистеми міста після ракетного удару. Але фіксуються випадки перенавантаження мереж, що призводить до виходу з ладу - вимикачі, рубильники, автомати, є випадки горіння щитових на підстанціях", - розповів Шалигайло.

Повідомляється, що бригади працівників на місцях і лагодять електромережі. Електроенергію в домівки одеситів обіцяють повернуть в максимально короткі строки.

За даними ОВА, такі аварії сталися на вулицях Єврейській, проспекті Академіка Глушка, у мікрорайонах Суворовського та Київського районів Одеси.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко вважає, що Росії не вдасться реалізувати свої плани з повного відключення України від електроенергії.

Своєю чергою оператори зв'язку в Україні працюють над створенням резерву мінімум на 3 доби на випадок критичних перебоїв з електропостачанням. Радіо та телебачення також матимуть можливість працювати щонайменше 3 доби.

У Мінреінтеграції України наголошують, що часті перепади напруги після відновлення електропостачання можуть стати причиною виходу з ладу побутової техніки, не виключено також її загоряння.

8 грудня на території Київської та Одеської області триватимуть екстрені відключення електроенергії.

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