В Одесі горять трансформатори, не витримують перенавантаження після обстрілів, - ОВА
7 грудня в Одесі відновили електропостачання більшості споживачів, проте через перевантаження трансформатори виходять з ладу та горять
Про це повідомляє директор департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської ОВА Антон Шалигайло.
Увечері 7 грудня в Одесі вночі розпочали подавати електроенергію.
"Енергетики ДТЕК виконали підключення побутових споживачів Одеси та Одеського району. Ними проведена надзвичайна робота з відновлення енергосистеми міста після ракетного удару. Але фіксуються випадки перенавантаження мереж, що призводить до виходу з ладу - вимикачі, рубильники, автомати, є випадки горіння щитових на підстанціях", - розповів Шалигайло.
Повідомляється, що бригади працівників на місцях і лагодять електромережі. Електроенергію в домівки одеситів обіцяють повернуть в максимально короткі строки.
За даними ОВА, такі аварії сталися на вулицях Єврейській, проспекті Академіка Глушка, у мікрорайонах Суворовського та Київського районів Одеси.
- Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко вважає, що Росії не вдасться реалізувати свої плани з повного відключення України від електроенергії.
- Своєю чергою оператори зв'язку в Україні працюють над створенням резерву мінімум на 3 доби на випадок критичних перебоїв з електропостачанням. Радіо та телебачення також матимуть можливість працювати щонайменше 3 доби.
- У Мінреінтеграції України наголошують, що часті перепади напруги після відновлення електропостачання можуть стати причиною виходу з ладу побутової техніки, не виключено також її загоряння.
- 8 грудня на території Київської та Одеської області триватимуть екстрені відключення електроенергії.
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