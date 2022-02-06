В Одесі на термометрах +8. На набережній все зайнято
Погода тішить одеситів, тож у неділю, 6 лютого 2022 року, чимало городян вирішили насолодитися довгоочікуваним сонцем на Ланжероні
Світлини звідти публікує місцева агенція Українська служба інформації.
"У неділю, 6 лютого, до Одеси прийшла справжня весна - небо ясне, а на стовпчиках термометрів +8", - зазначається у повідомленні.
Багато одеситів вирішили провести вихідний на узбережжі.
Але під'їхати до Ланжерона сьогодні виявилося дуже важко - дороги та паркування заставлені машинами.
"Та й на самому березі аншлаг - набережна та літні майданчики кафе забиті людьми", - наголошує видання.
Одеса. Аркадія. 6 лютого 2022 року
При цьому на Аркадії людей було менше, продовжує тему Одеський кур'єр.
Там зараз лагодять до нового сезону нічні клуби, що з боку "виглядають як після бомбардування". Видно "розбиті та розібрані дерев'яні конструкції та виступаючі з води опори помостів".
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