В Одесі на термометрах +8. На набережній все зайнято

Світлини звідти публікує місцева агенція Українська служба інформації.



"У неділю, 6 лютого, до Одеси прийшла справжня весна - небо ясне, а на стовпчиках термометрів +8", - зазначається у повідомленні.



Багато одеситів вирішили провести вихідний на узбережжі.



Але під'їхати до Ланжерона сьогодні виявилося дуже важко - дороги та паркування заставлені машинами.



"Та й на самому березі аншлаг - набережна та літні майданчики кафе забиті людьми", - наголошує видання.





Одеса. Аркадія. 6 лютого 2022 року







