В Одесі не переноситимуть початок навчального року

Про це повідомляє місцева міськрада.



"Освітній процес у школах Одеси розпочнеться 1 вересня", - йдеться у повідомленні.



Також уточнюється, що відповідно до розділу III закону "Про середню освіту" навчальний процес організовується в рамках навчального року, який починається в День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік починається в перший за ним робочий день.



Крім того, у міськраді зазначили, що відповідно до закону структура та тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять тощо визначаються педагогічною радою школи.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb