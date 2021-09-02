В Одесі облили зеленкою меморіальну дошку загиблому громадському активісту
В Одесі сьогодні, 2 вересня, невідомі облили зеленкою меморіальну дошку загиблому громадському активісту – десятнику "Правого сектора" Ігорю Іванову, встановленому на фасаді будинку на розі Преображенської та Дерибасівської
Про це повідомив активіст Дем'ян Ганул на своїй сторінці у Фейсбуці,
"Невідомі сепаратисти облили зеленкою пам’ятну дошку десятнику одеського «Правого сектора» Ігорю Іванову. Завдяки йому ми з вами живемо у мирній Одесі. Ігор навіть після смерті не дає спокою місцевим колаборантам…", - зазначив Ганул.
Він звернувся з закликом до правоохоронців "відреагувати негайно" на акт вандалізму, та департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради - надати відео з місця події.
Вже за годину меморіальну дошку було очищено.
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