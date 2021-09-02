В Одесі облили зеленкою меморіальну дошку загиблому громадському активісту

Про це повідомив активіст Дем'ян Ганул на своїй сторінці у Фейсбуці,

"Невідомі сепаратисти облили зеленкою пам’ятну дошку десятнику одеського «Правого сектора» Ігорю Іванову. Завдяки йому ми з вами живемо у мирній Одесі. Ігор навіть після смерті не дає спокою місцевим колаборантам…", - зазначив Ганул.

Він звернувся з закликом до правоохоронців "відреагувати негайно" на акт вандалізму, та департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради - надати відео з місця події.

Вже за годину меморіальну дошку було очищено.