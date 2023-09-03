В Одесі перейменували вулицю на честь Героя України Владислава Бувалкіна, який загинув у Бучанському районі під танковим обстрілом

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Рішення про перейменування вулиці, названої ім'ям радянського генерала Леоніда Бочарова, на честь Героя України Владислава Бувалкіна, який загинув у Бучанському районі під танковим обстрілом, прийняла історико-топонімічна комісія Одеської міськради.

У перші дні анексії Криму Владислав хотів мобілізуватися до війська, проте військкомати йому відмовляли, адже він не мав досвіду армійської служби. Він розумів, що державі потрібні сильні та вмотивовані чоловіки, готові свідомо стати на її захист.

Але Бувалкін наполягав і переконував, що він вмотивований, фізично витривалий й вміє добре і влучно стріляти, адже займався, зокрема, парашутним спортом та спортивною стрільбою.

У березні 2014 року Владислава мобілізували до Одеського загону Морської охорони.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну він брав участь в обороні Київської області у складі диверсійно-розвідувальної групи, тоді він знищив ворожу БМП.

20 березня 2022 він уразив особовий склад ворога та ймовірне місце розташування ворожого штабу поблизу Макарова Бучанського району Київської області.

Коли його група поверталась із завдання, вони потрапили під танковий обстріл, де Владислав Бувалкін загинув.

Фото: Сили оборони півдня України

Фото: Сили оборони півдня України