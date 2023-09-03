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Війна з Росією: хроніка
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В Одесі перейменували вулицю на честь Героя України Владислава Бувалкіна, який загинув у Бучанському районі під танковим обстрілом

3 вересня, 2023 неділя
18:26
Війна з Росією

У місті Одеса затвердили перейменування вулиці Бочарова на честь Героя України, кавалера ордена "За мужність" I, II та III ступенів Владислава Бувалкіна

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Рішення про перейменування вулиці, названої ім'ям радянського генерала Леоніда Бочарова, на честь Героя України Владислава Бувалкіна, який загинув у Бучанському районі під танковим обстрілом, прийняла історико-топонімічна комісія Одеської міськради.

У перші дні анексії Криму Владислав хотів мобілізуватися до війська, проте військкомати йому відмовляли, адже він не мав досвіду армійської служби. Він розумів, що державі потрібні сильні та вмотивовані чоловіки, готові свідомо стати на її захист.

Але Бувалкін наполягав і переконував, що він вмотивований, фізично витривалий й вміє добре і влучно стріляти, адже займався, зокрема, парашутним спортом та спортивною стрільбою.

У березні 2014 року Владислава мобілізували до Одеського загону Морської охорони.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну він брав участь в обороні Київської області у складі диверсійно-розвідувальної групи, тоді він знищив ворожу БМП.

20 березня 2022 він уразив особовий склад ворога та ймовірне місце розташування ворожого штабу поблизу Макарова Бучанського району Київської області.

Коли його група поверталась із завдання, вони потрапили під танковий обстріл, де Владислав Бувалкін загинув.

Фото: Сили оборони півдня України


Фото: Сили оборони півдня України

 

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Суспільство
Одеса
ЗСУ
Герої України
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