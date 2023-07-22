В Одесі під час комендантської години пасажир таксі віз понад 200 згортків із психотропами
Одеські правоохоронці затримали чоловіка, який під час комендантської години перевозив у таксі 235 згортків з психотропною речовиною. Йому повідомили про підозру та взяли під варту
Про це інформує поліція Одеської області.
Зазначається, що правоохоронці затримали 20-річного чоловіка на одній із вулиць у Хаджибейському районі Одеси. За даними слідства, він перевозив 235 згортків з психотропною речовиною в автомобілі таксі.
"Належність речовин до категорії психотропів криміналісти підтвердили за допомогою експрес-тесту. Вилучені речові докази вагою близько 400 грамів поліцейські направили на експертне дослідження", - йдеться у повідомленні.
Чоловікові повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні психотропної речовини з метою збуту (ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
"За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - поінформували правоохоронці.
У поліції додали, що наразі встановлюють особи усіх учасників злочину та канал постачання психотропних речовин.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 8 липня у Полтаві виправдали викладачів медичного коледжу, яких звинувачували у виробництві й збуті наркотиків. Причина, через яку суд виправдав фігурантів у наркоторгівлі та не знайшов ознак роботи організованої злочинної групи полягає в тому, що у жодного з обвинувачених під час допиту правоохоронці не запитували про створення й організацію злочинного об'єднання.
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