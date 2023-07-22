Про це інформує поліція Одеської області.

Зазначається, що правоохоронці затримали 20-річного чоловіка на одній із вулиць у Хаджибейському районі Одеси. За даними слідства, він перевозив 235 згортків з психотропною речовиною в автомобілі таксі.

"Належність речовин до категорії психотропів криміналісти підтвердили за допомогою експрес-тесту. Вилучені речові докази вагою близько 400 грамів поліцейські направили на експертне дослідження", - йдеться у повідомленні.

Чоловікові повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні психотропної речовини з метою збуту (ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

"За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - поінформували правоохоронці.

У поліції додали, що наразі встановлюють особи усіх учасників злочину та канал постачання психотропних речовин.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.