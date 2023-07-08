Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал У Полтаві суд виправдав викладачів коледжу, яких звинувачували у виробництві й збуті наркотиків

У Полтаві суд виправдав викладачів коледжу, яких звинувачували у виробництві й збуті наркотиків

8 липня, 2023 субота
13:13
Кримінал суд

У березні 2021-го року правоохоронці повідомили, що припинили діяльність злочинного наркоугруповання, до якої входили викладачі медичного коледжу. Восьмеро фігурантів, за версією слідства, виготовляли та продавали наркотики та прекурсори

Про це повідомило інтернет-видання Полтавщини.

Зазначається, що у травні 2023-го четверо обвинувачуваних отримали вирок за зберігання наркотиків, лише одна з них отримала покарання за наркоторгівлю — інших фігурантів в частині торгівлі суд виправдав.

За версією слідства, організаторка злочинного угруповання залучила до наркобізнесу п’ятьох безробітних мешканців Полтави, згодом один із фігурантів став її співмешканцем. А з січня 2020-го до угруповання увійшли викладач хімії Запорізького медичного фахового коледжу та його дружина — лаборантка того ж навчального закладу.

Зазначається, подружжя в хімічній лабораторії коледжу виготовляло прекурсор  псевдоефедрин, який потім через "Нову пошту" відправляли у Полтаву. Далі з цього прекурсору інший фігурант за місцем свого проживання виготовляв метамфетамін та амфетамін, які потім продавались у Полтаві. Додається, що зокрема організаторка наркоугруповання замовляла з-за кордону пігулки, які містили псевдоефедрин та відправляла їх "Новою поштою" у Полтаву, де двоє інших фігурантів також продавали їх.

Всі отримані кошти від продажу наркотиків перераховувалися на картки, а потім відправлялися на рахунок організаторки. Під час незаконної діяльності для конспірації в спілкуванні обвинувачувані використовували заздалегідь обумовлені фрази та слова, які розуміли лише вони та покупці. 

Повідомляється, що причина, через яку суд виправдав фігурантів у наркоторгівлі та не знайшов ознак роботи організованої злочинної групи полягає в тому, що у жодного з обвинувачених під час допиту правоохоронці не запитували про створення й організацію злочинного об'єднання.

Слідчі не з’ясовували, коли фігуранти почали усвідомлювати факт існування організованої групи, якими діями вони підтвердили свої наміри щодо вступу до неї, коли досягли домовленості про вчинення першого злочину та чи мали вони плани щодо подальшої злочинної діяльності.

  • 7 липня Служба безпеки оголосила підозру директору фармакологічної компанії на Житомирщині, яка постачала українські лікарські засоби до військових шпиталів Росії.
Суспільство
Полтава
Читайте також:
Лукашенко
7 липня, 2023 п'ятниця
Лукашенко зажадав вибачень від усіх, хто називає його диктатором
путін пригожин
7 липня, 2023 п'ятниця
Пригожин має величезну довіру Путіна, вони домовилися, - російський опозиціонер Пономарьов
7 липня, 2023 п'ятниця
NBC: Лавров провів з експосадовцями США таємні переговори про умови припинення війни в Україні. У Держдепі відреагували
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 40.24
    Продаж 41.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
8 липня
14:32
Оновлено
Зеленський
Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністрами Португалії та Нідерландів: про що говорили
14:28
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 липня
14:21
Азербайджан
Україна й Азербайджан уклали угоду про дозволи на міжнародні вантажні перевезення
14:21
Ексклюзив
Глен Грант
Сумніваюся, що Захід здатний на виняткову реакцію у разі підриву росіянами ЗАЕС, - полковник Грант
14:21
Оновлено
на фото: Лиман
Окупанти обстріляли Лиман: 8 загиблих, 13 поранених
14:16
Оновлено
Валерій Залужний
Кличко і Єрмак привітали Залужного з ювілеєм
14:06
OPINION
Юрій Богданов
Про тих, хто вважає державу ворогом
14:02
Віталій Кличко
Для модульних укриттів у Києві необхідно затвердити стандарти на рівні держави
13:48
Едгарс Рінкевичс
Едгарс Рінкевичс склав присягу президента Латвії
13:30
Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм
Зеленський зустрівся з вселенським патріархом Варфоломієм: про що говорили
13:29
на фото: Запорізька область
Загарбники упродовж доби били по 6 областях України: 9 поранених. Ситуація по регіонах
13:04
Денис Шмигаль
Уряд розподілив 23,7 млрд грн на відбудову України
12:38
Академік Вернадський
На станції "Академік Вернадський" науковці зафіксували найвищу температуру у липні за всі роки спостережень
12:34
Ілон Маск
Tesla прихильна до "основних соціалістичних цінностей" Китаю та продовжує діяльність у країні
12:23
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі росіяни утримують на бойовому чергуванні 5 кораблів, носії "калібрів" відсутні
12:06
електроенергія, світло ЛЕП
Негода в Україні: без світла залишається 301 населений пункт
12:03
OPINION
Володимир Горбач
Заколот Пригожина: спецоперація проти спецоперації?
11:47
електроенергія
У ТЕС на Донеччині впав дах цеху: є загиблий і травмовані
11:31
Валерій Залужний
"Батько наш Залужний, ЗСУ сім'я". Оркестр бригади "Холодний Яр" привітав головнокомандувача з 50-річчям
11:26
Хімічна зброя
Організація із заборони хімічної зброї повідомила про знищення всіх заявлених арсеналів
11:17
Герой України
"Кожне прізвище - це історія відваги": Зеленський присвоїв звання Герой України 49 військовим
11:07
Схема мінування ЗАЕС
Українська розвідка оприлюднила російську схему мінування ЗАЕС
10:56
Маріуполь жертви
За 500 днів війни росіяни вбили щонайменше 10 тис. цивільних українців
10:36
Оновлено
Атака по Кривому Рогу
Росіяни атакували "шахедами" Кривий Ріг і Кіровоградщину: виникли дві пожежі, є поранений
10:27
Ексклюзив
прапори України та США
Гарантії безпеки від США, як для Ізраїлю, потрібні Україні для доповнення членства в НАТО, - дипломат Веселовський
10:25
СБУ затримала бойовика "ДНР", який переховувався у Вінниці
10:09
Окупанти б’ють по логістиці, щоб жителі звільнених сіл Луганської області не могли отримувати їжу
10:08
OPINION
Михайло Басараб
КГБ може розміняти Путіна на збереження себе і РФ
09:43
Бахмут
Міноборони Великої Британії описало критичне становище російської армії у Бахмуті
09:40
Олексій Резніков
Резніков розповів, як Україна планує використовувати касетні боєприпаси США
09:40
Ексклюзив
РФ розглядає варіант суттєвого пошкодження ЗАЕС, щоб її не можна було відновити, - військовий експерт Ступак
09:31
Міноборони підбило підсумки 500 днів повномасштабної війни
09:14
Ексклюзив
касетні боєприпаси
Касетні боєприпаси стануть фактором, який буде деморалізувати ворога, - боєць ЗСУ Ієвлєв
09:04
Окупанти, ЗАЕС
Посланець Путіна прибув на ЗАЕС: у ГУР пояснили мету візиту
08:53
Зеленський на Зміїному
Зеленський на Зміїному: "Я хочу подякувати саме звідси кожному воїну за ці 500 днів"
08:35
Огляд
Блоха інженера Куна, всяка всячина Махна та інша любовна плутанина – 5 книг про пошуки себе
08:16
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Росіяни в глибокій обороні на Херсонщині, - Гуменюк
08:12
Сили оборони досягли значних тактичних успіхів у районі Бахмута, - ISW
08:03
російська техніка
За добу армія РФ втратила в Україні 630 солдатів, 4 танки та 2 засоби ППО, - Генштаб
08:01
OPINION
Мирослав Гай
Касетні боєприпаси для України. Чому у "миротворців" переполох?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV