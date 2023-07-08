Про це повідомило інтернет-видання Полтавщини.

Зазначається, що у травні 2023-го четверо обвинувачуваних отримали вирок за зберігання наркотиків, лише одна з них отримала покарання за наркоторгівлю — інших фігурантів в частині торгівлі суд виправдав.

За версією слідства, організаторка злочинного угруповання залучила до наркобізнесу п’ятьох безробітних мешканців Полтави, згодом один із фігурантів став її співмешканцем. А з січня 2020-го до угруповання увійшли викладач хімії Запорізького медичного фахового коледжу та його дружина — лаборантка того ж навчального закладу.

Зазначається, подружжя в хімічній лабораторії коледжу виготовляло прекурсор псевдоефедрин, який потім через "Нову пошту" відправляли у Полтаву. Далі з цього прекурсору інший фігурант за місцем свого проживання виготовляв метамфетамін та амфетамін, які потім продавались у Полтаві. Додається, що зокрема організаторка наркоугруповання замовляла з-за кордону пігулки, які містили псевдоефедрин та відправляла їх "Новою поштою" у Полтаву, де двоє інших фігурантів також продавали їх.

Всі отримані кошти від продажу наркотиків перераховувалися на картки, а потім відправлялися на рахунок організаторки. Під час незаконної діяльності для конспірації в спілкуванні обвинувачувані використовували заздалегідь обумовлені фрази та слова, які розуміли лише вони та покупці.

Повідомляється, що причина, через яку суд виправдав фігурантів у наркоторгівлі та не знайшов ознак роботи організованої злочинної групи полягає в тому, що у жодного з обвинувачених під час допиту правоохоронці не запитували про створення й організацію злочинного об'єднання.

Слідчі не з’ясовували, коли фігуранти почали усвідомлювати факт існування організованої групи, якими діями вони підтвердили свої наміри щодо вступу до неї, коли досягли домовленості про вчинення першого злочину та чи мали вони плани щодо подальшої злочинної діяльності.