Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що найчастіше компанія експортувала росіянам знеболювальні засоби, які вони використовували на тимчасово окупованих територіях для лікування поранених.

До організації злочинної схеми причетний директор одного з фармацевтичних підприємств регіону.

"До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до Росії. Бізнес-партнером української фірми в РФ була установа, яка виконує державні замовлення російського міністерства оборони", - йдеться у повідомленні.

Після запровадження відповідних санкцій проти Росії менеджмент українського підприємства розробив механізм обходу введених обмежень.

"Для цього організатор оборудки разом зі своїми російськими спільниками задіяв низку підконтрольних комерційних структур на Близькому Сході та в ЄС. Спочатку ділки направляли українські медикаменти на адреси цих зарубіжних фірм, а потім змінювали товарно-транспортні накладні і переправляли продукцію фактичним замовникам з РФ", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці задокументували спробу незаконного переправлення до Росії майже 300 кг медзасобів.

Фото: СБУ

Під час обшуків в офісах та виробничих приміщеннях було виявлено:

комп’ютери із доказами незаконної діяльності;

контракт з фактичним російським покупцем медпрепаратів;

російські сертифікати відповідності на медикаменти.

Наразі директору українського підприємства повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.