Про це інформує Офіс генпрокурора.

Прокурори довели, що у листопаді 2019 року чоловік, який мав судимість за крадіжку з проникненням, через труднощі з пошуком роботи приїхав до окупованого терористичною організацією "ЛНР" Луганська. Там він приєднався до складу підконтрольної російським окупантам "народної міліції ЛНР".

"Спершу "заробітчанин" збагачувався на війні проти України, будучи оператором протитанкової керованої ракети другого армійського корпусу "народної міліції ЛНР", якою знищував українську техніку. Пізніше як розвідник стежив за розміщенням та пересуванням особового складу ЗСУ біля селища Ломуватка Луганської області. Отриману інформацію він передавав командуванню для подальших атак на позиції наших військових", - йдеться у повідомленні.

Бойовика самопроголошеної "ЛНР" затримали біля спостережного посту в Бахмутському районі. Він був напідпитку.

Чоловіка визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у терористичній організації й діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).