В Одесі під ОДА протест: вимагають зупинити демонтаж друкарні Фесенка
9 серпня, під будівлею Одеської облдержадміністрації відбувся пікет, учасники якого вимагали зупинити демонтаж історичної будівлі - друкарні Фесенка на вулиці Рішельєвській, яка за років УНР випускала першу українську валюту
Про це повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що в акції протесту взяли участь переважно жителі сусідніх з історичною спорудою будинків. За словами протестувальників, забудовник діє всупереч припису МКІП про незаконність знесення будівлі.
Пікетувальники тримали плакати «Він (Фесенко) видавав книги, а ви підтримуєте беззаконня», «Наші вимоги: зберегти культурну спадщину», «Прославимо вандалів на всю Україну», «У ваших кишенях тільки простір для хабарів» та ін.
Упродовж квітня-липня громадські діячі та представники ГО «Автомайдан» провели низку акцій протесту проти знесення будівель друкарні Юхима Фесенка і театру «Рішельє» на вулиці Рішельєвській, 47 і 49. У серпні компанія-забудовник «Одеса-Сіті» завела на огроджену територію колишньої друкарні Фесенка автокран, іншу техніку і здійснює демонтаж покрівлі будівлі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.74
Купівля 26.74Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.37Продаж 31.8
- Актуальне
- Важливе