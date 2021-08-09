В Одесі під ОДА протест: вимагають зупинити демонтаж друкарні Фесенка

Про це повідомляє Укрінформ.



Зазначається, що в акції протесту взяли участь переважно жителі сусідніх з історичною спорудою будинків. За словами протестувальників, забудовник діє всупереч припису МКІП про незаконність знесення будівлі.



Пікетувальники тримали плакати «Він (Фесенко) видавав книги, а ви підтримуєте беззаконня», «Наші вимоги: зберегти культурну спадщину», «Прославимо вандалів на всю Україну», «У ваших кишенях тільки простір для хабарів» та ін.



Упродовж квітня-липня громадські діячі та представники ГО «Автомайдан» провели низку акцій протесту проти знесення будівель друкарні Юхима Фесенка і театру «Рішельє» на вулиці Рішельєвській, 47 і 49. У серпні компанія-забудовник «Одеса-Сіті» завела на огроджену територію колишньої друкарні Фесенка автокран, іншу техніку і здійснює демонтаж покрівлі будівлі.

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