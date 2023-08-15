Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна розповіла доцентка кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій факультету міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ Тамара Мосійчук і голова правління благодійного фонду "Пліч-о-пліч" Олег Михайлик.

Згідно з даними, 70,4% опитуваних планують повернутися додому після завершення активних бойових дій. Переважна більшість, 70,1%, вказали на постійні обстріли як головну причину виїзду. Іншими вагомими причинами були ризики втратити життя (66,4%) та захист дитини (58,4%).

За даними фонду "Пліч-о-пліч" та Одеського національного університету, 67,7% переселенців не хочуть евакуюватися за кордон. 10% не володіють інформацією про можливість евакуації, а 14,1% мають сумніви щодо виїзду.

Головною складністю для 71,2% ВПО є відсутність безплатного або дешевого житла. 62,7% зазначили психологічні проблеми як складність. Майже 70% опитуваних назвали харчові продукти як найбільшу допомогу, якої вони потребують. 60,3% також отримували фінансову допомогу від благодійних фондів та організацій.

Фото: Скрін дослідження

Згідно з опитуванням, 95% жінки, з яких 40,6% віком 30-39 років. Майже 52% з них зараз не працюють, а 18% у пошуку роботи. У 35% на утриманні є одна дитина.

Майже 63% опитуваних найбільше довіряють благодійним організаціям. Більш ніж половина, 52,3%, вважають необхідним створення єдиного центру для ВПО.

Рівень допомоги від місцевої та центральної ради не задовольняє майже 54% опитаних. Понад 90% опитуваних зазначили, що найбільшу допомогу ВПО надали благодійні організації.

Також майже 80% опитаних вказали, що для відчуття себе щасливими їм не вистачає власного житла.

В опитуванні взяли участь понад 1580 осіб. Дослідження провели студенти бакалаври та магістри факультету міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ ім. І.І. Мечникова у рамках виробничої практики. Воно проведене онлайн через месенджери. Тамара Мосійчук, науковець, зазначила, що це не репрезентативне опитування, але, на її думку, дослідження відповідає тенденціям та потребам внутрішньо переміщених осіб.

Здебільшого вік опитуваних - 18-29 років (9,6%), 30-39 років (40,6%), 40-49 (27,6%) й далі від 60 і вище.