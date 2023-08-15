Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство В Одесі понад 70% переселенців планують повернутися додому після завершення боїв, — опитування

В Одесі понад 70% переселенців планують повернутися додому після завершення боїв, — опитування

15 серпня, 2023 вiвторок
19:42
Суспільство внутрішні переселенці

За даними опитування, більшість внутрішніх переселенців, а це 70,4%, планують повернутися додому після завершення активних бойових дій у них вдома

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна розповіла доцентка кафедри суспільних комунікацій та регіональних студій факультету міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ Тамара Мосійчук і голова правління благодійного фонду "Пліч-о-пліч" Олег Михайлик.

Згідно з даними, 70,4% опитуваних планують повернутися додому після завершення активних бойових дій. Переважна більшість, 70,1%, вказали на постійні обстріли як головну причину виїзду. Іншими вагомими причинами були ризики втратити життя (66,4%) та захист дитини (58,4%).

За даними фонду "Пліч-о-пліч" та Одеського національного університету, 67,7% переселенців не хочуть евакуюватися за кордон. 10% не володіють інформацією про можливість евакуації, а 14,1% мають сумніви щодо виїзду.

Головною складністю для 71,2% ВПО є відсутність безплатного або дешевого житла. 62,7% зазначили психологічні проблеми як складність. Майже 70% опитуваних назвали харчові продукти як найбільшу допомогу, якої вони потребують. 60,3% також отримували фінансову допомогу від благодійних фондів та організацій.

Фото: Скрін дослідження

Згідно з опитуванням, 95% жінки, з яких 40,6% віком 30-39 років. Майже 52% з них зараз не працюють, а 18% у пошуку роботи. У 35% на утриманні є одна дитина.

Майже 63% опитуваних найбільше довіряють благодійним організаціям. Більш ніж половина, 52,3%, вважають необхідним створення єдиного центру для ВПО.

Рівень допомоги від місцевої та центральної ради не задовольняє майже 54% опитаних. Понад 90% опитуваних зазначили, що найбільшу допомогу ВПО надали благодійні організації.

Також майже 80% опитаних вказали, що для відчуття себе щасливими їм не вистачає власного житла.

В опитуванні взяли участь понад 1580 осіб. Дослідження провели студенти бакалаври та магістри факультету міжнародних відносин, політології та соціології ОНУ ім. І.І. Мечникова у рамках виробничої практики. Воно проведене онлайн через месенджери. Тамара Мосійчук, науковець, зазначила, що це не репрезентативне опитування, але, на її думку, дослідження відповідає тенденціям та потребам внутрішньо переміщених осіб.

Здебільшого вік опитуваних - 18-29 років (9,6%), 30-39 років (40,6%), 40-49 (27,6%) й далі від 60 і вище.

  • В Україні напередодні нового навчального року лікарі та мобільні бригади щепитимуть дітей, які через війну або з інших причин пропустили вакцинацію проти кору. особливу увагу приділять переселенцям. 
Наука
Україна
Одеса
Війна з Росією
внутрішні переселенці
Читайте також:
обстріл Одеси
14 серпня, 2023 понедiлок
Нічний удар РФ по Одесі: пошкоджено 296 будинків, ущент зруйнований гіпермаркет заявив про закриття
Колишнього генерал-майора СБУ засудили до 12 років ув'язнення
14 серпня, 2023 понедiлок
Колишнього генерал-майора СБУ Шайтанова засудили до 12 років ув'язнення за держзраду
ЗСУ, ремонт військової техніки
14 серпня, 2023 понедiлок
Директор Defense Express припустив, що публікація WSJ щодо нового контрнаступу ЗСУ у 2024 році пов'язана з початком виборів в США
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37
    Купівля 37
    Продаж 37.75
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
15 серпня
20:20
Партнерський матеріал
"Аврора" збирає 10 мільйонів гривень
"Аврора" збирає 10 мільйонів гривень на допомогу саперам ЗСУ
20:01
OPINION
Сашко Лірник
Виплекане совком поняття, що "всі нам винні". А ви? Комусь винні?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 538 дня війни: ліквідація "фанатського спецназу" на Бахмутському напрямку, успіхи в районі Токмака та більше газу для українців
19:57
На фото: фільм Хаяо Міядзакі
У мережі з’явилися перші кадри з останнього фільму Хаяо Міядзакі
19:50
Росія, РФ, Сталін, РПЦ
У РФ відкрили пам'ятник Сталіну: його освячували попи РПЦ, які подякували диктатору за "чисельних новомучеників"
19:03
Литва прапор
Україна остаточно схвалила угоду з Литвою про взаємне визнання водійських посвідчень
18:49
Оновлено
атака на Львів
Армія РФ масштабно атакувала Україну ракетами: влучання у Дніпрі, Львові, Луцьку та на Черкащині, щонайменше троє загиблих
18:45
ЛГБТ
З якими проблемами найчастіше стикаються українські біженці ЛГБТКІ+ за кордоном. Дослідження
18:31
Оновлено
ізраїль україна
В Україну надійшла партія ліків, яку надіслав уряд Ізраїлю на прохання Києва
18:25
У Києві та області формують Раду з питань ВПО. Деталі
18:15
На фото: хабар
Голові ВЛК Житомирщини та її спільникам інкримінували вимагання хабара та переправлення ухилянтів за кордон
18:09
пігулки_ліки
Використовували фото голови МОЗ Ляшка: кіберполіція викрила шахраїв, які продавали фейкові ліки
18:07
Огляд
ракети Taurus
Б’ють в серце противника: характеристики та особливості далекобійних ракет Taurus. Їх можуть передати Україні
18:04
OPINION
Ігор Гулик
У вирві війни
18:01
Шойґу і Герасімов
Шойгу назвав нове "пріоритетне завдання" війни в Україні
17:58
Олешки
Мер окупованих Олешків Рищук: жителі потерпають від бойових дій, кожен день є загиблі й поранені
17:47
заборона УПЦ МП
На Черкащині звільнили заступника голови РДА Дубового, який забороняв медіа критикувати УПЦ МП
17:41
НАТО
У Столтенберга припустили можливість передачі Україною Росії територій в обмін на членство в НАТО
17:23
На фото: військові та Володимир Зеленський
Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку
17:12
Нафтогаз
Ще три облгази, які належали Фірташу, перейшли в управління Нафтогазу
17:12
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Після вересневих виборів: екскерівник ГУР Кондратюк спрогнозував, скільки росіян планує мобілізувати РФ
17:09
Дмитро Кулеба
Напередодні сесії Генасамблеї ООН Кулеба обговорив партнерство з очільниками МЗС Руанди, Кенії та Малаві
16:57
Після підриву РФ Каховської ГЕС археологи виявили на Хортиці знахідки
Кераміка V тисячоліття до н. е., монети, скляні бомби: після підриву РФ Каховської ГЕС археологи знайшли на Хортиці сотні старожитностей
16:56
Австралійських серфінгістів, які вважалися зниклими безвісти, врятували в Індонезії
Понад 38 годин у морі: в Індонезії врятували австралійських серфінгістів, які вважалися зниклими безвісти
16:55
Ексклюзив
"Росіянам не світить": експерт Defense Express пояснив, чому біля Куп'янська РФ зазнає стратегічної поразки
16:45
Новини компаній
Жіночий колектив Ferrexpo
Жінки у гірничій справі: як Ferrexpo зміцнює гендерну рівність
16:28
Трамп
Експрезиденту США Трампу оголосили четверте кримінальне звинувачення
16:26
Оновлено
Джордж Сорос
Нова операційна модель: Фонд Сороса спростував інформацію про згортання діяльності в ЄС
16:24
Російська армія обстріляла Новодмитрівку на Херсонщині: поранено чоловіка
16:14
Ексклюзив
військовий парад у Варшаві
Найбільший за 30 років: у Варшаві відбувся парад польської армії
16:11
Швеція Україна
Швеція готує пакет військової допомоги Україні на $314 млн
16:08
OPINION
Валерій Пекар
Ми не переможемо Росію, якщо будемо її меншою копією
16:05
Twitter
Підтримували ЗСУ: соцмережа X заблокувала акаунт українського фестивалю Indie Cup, організатори звернулися до користувачів
15:48
ЗАЕС
Окупанти в Енергодарі викрали ще одного працівника Запорізької АЕС
15:48
Андрій Єрмак
Російські ракети Х-101, виготовлені цьогоріч, містять близько 30 іноземних мікросхем, - Єрмак
15:37
Юрій Ніколов
Ніколов: Скандальне розслідування New York Times - "заказуха", щоб підірвати постачання зброї в Україну
15:34
спека у Європі
Як запобігти погіршенню здоров'я під час спеки: МОЗ дало поради українцям
15:03
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ мають певні тактичні успіхи в районі Роботиного, - депутат Запорізької облради Ашурбеков
15:00
Сухо, сонячно та спекотно, місцями вечірні дощі: прогноз погоди на 16 серпня від Наталки Діденко
14:56
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
У митрополита УПЦ МП Павла Лебедя діагностували інфаркт міокарда, - адвокат
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV