В Одесі прогриміли вибухи
Ввечері середи, 17 травня, жителі Одеси чули вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 21:53. Сирена про відбій пролунала о 22:33.
Інформація по вибухи з'явилась близько 21:56.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджав про ракетну небезпеку.
О 21:58 "Суспільне" повідомило про повторні вибухи в Одесі.
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