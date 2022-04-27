У Херсоні та Одесі чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах. Офіційної інформації нараpі немає.



Як повідомила Українська правда з посиланням на мешканців окупованого Херсона, у місті пролунало кілька сильних вибухів.



Видання також опублікувало відео, зроблене херсонцями.



При цьому, зауважує УП, російські ЗМІ написали, що вибух стався поряд із херсонським телецентром. Після цього у місті перестало працювати російське телебачення.

