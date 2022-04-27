В Одесі та Херсоні чутно вибухи. Відео
На Півдні України оголошено повітряну тривогу
У Херсоні та Одесі чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах. Офіційної інформації нараpі немає.
Як повідомила Українська правда з посиланням на мешканців окупованого Херсона, у місті пролунало кілька сильних вибухів.
Видання також опублікувало відео, зроблене херсонцями.
При цьому, зауважує УП, російські ЗМІ написали, що вибух стався поряд із херсонським телецентром. Після цього у місті перестало працювати російське телебачення.
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