Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Одеси.

Ввечері середи, 21 червня, в Одесі та області очікується гроза - штормове попередження. Очікується шквал 15-20 м/с.

"Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів", - йдеться у повідомленні.

Негода збережеться до кінця дня.