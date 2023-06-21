В Одесі та області оголосили штормове попередження: радять максимально обмежити пересування
У середу, 21 червня, в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Одеси.
Ввечері середи, 21 червня, в Одесі та області очікується гроза - штормове попередження. Очікується шквал 15-20 м/с.
"Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів", - йдеться у повідомленні.
Негода збережеться до кінця дня.
- У четвер, 22 червня, на території України прогнозують спекотну погоду, проте в західних областях очікуються дощі з грозами.
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