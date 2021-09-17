В Одесі трамвай збив на смерть жінку, яка вийшла на рейки

Про це повідомляє пресслужба КП "Одесміськелектротранс" у Facebook.



Зазначається, що інцидент стався о 5:20 ранку. Виїжджаючи з депо, травмай перетнув вулицю Краснослободська на зелений сигнал світлофора та скоїв наїзд на літню жінку, яка перетинала трамвайні колії.



"Незважаючи на екстрене гальмування, зіткнення уникнути не вдалося: жінка контактувала з передньою частиною вагона і отримала пошкодження, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.



У поліції повідомили, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



На даний момент правоохоронці встановлюють обставини події.

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