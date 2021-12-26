В Одесі з 1 січня зростуть тарифи на воду

Згідно з ухвалою НКРЕКП, вони зростуть на 17% вже з 1 січня 2022 року, розповідає одеська інтернетгазета Думська.net.



Для населення тариф на водопостачання становитиме 17,92 грн за кубометр з ПДВ (зараз - 16,44 грн), на водовідведення - 17,24 грн за кубометр (зараз - 13,58 грн).



Таким чином, повний цикл споживання лише одного кубу води обійдеться одеситам в 35 грн 16 копійок, тобто ціна зросте на 5 з лишком грн.

Минулого разу тарифи на воду до Одеси збільшували 1 січня 2021 року.