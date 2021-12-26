В Одесі з 1 січня зростуть тарифи на воду
Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила нові тарифи на водопостачання та водовідведення для компанії "Інфоксводоканал", що обслуговує місто Одесу
Згідно з ухвалою НКРЕКП, вони зростуть на 17% вже з 1 січня 2022 року, розповідає одеська інтернетгазета Думська.net.
Для населення тариф на водопостачання становитиме 17,92 грн за кубометр з ПДВ (зараз - 16,44 грн), на водовідведення - 17,24 грн за кубометр (зараз - 13,58 грн).
Таким чином, повний цикл споживання лише одного кубу води обійдеться одеситам в 35 грн 16 копійок, тобто ціна зросте на 5 з лишком грн.
- Минулого разу тарифи на воду до Одеси збільшували 1 січня 2021 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе