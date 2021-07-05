В Одесі загинув ветеран ДПСУ генерал Курніков, який у 2014 році в Криму підтримав вірних присязі прикордонників і зберіг цінні дані

Про це повідомив "Прикордонник України" у Facebook.

Стало відомо, що в Одесі що він загинув за трагічних обставин.



"У 2014 році у Криму згуртував довкола себе вірних присязі прикордонників. Він одним з перших в коментарі іноземним журналістам почав називати події 2014 року в Криму – російською окупацією", - йдеться у повідомленні.

За данними газети, у Сімферополі він гуртував довкола себе сім’ї військовослужбовців, допомагав вибратися на материк. Також Курніков зберіг та передав цінної службової інформації на материкову Україну.



Йому було 55 років.



Прощання відбудеться 6 липня об 11.00 на території управління Одеського Прикордонного Загону. Поховають Курнікова 7 липня на Херсонщині.