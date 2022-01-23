В Одесі загорівся підвал старовинного будинку. Врятовано людину

Сигнал про вогонь у підвалі будівлі надійшов на лінію "101" об 11:16, кажуть у ДСНС.



Об 11.38 пожежу локалізували, а об 11.46 ліквідували на площі 20 кв. м.



Пожежним вдалося витягнути з підвалу потерпілого чоловіка, якого у важкому стані, непритомного госпіталізували. По сходових клітках було евакуйовано 16 мешканців будинку.





Причину пожежі встановлюють.



Як зазначає одеська інтернетгазета Думська.net, будинок №29 по Новосільському збудували у 1897-1898 роках. Спочатку належав дружині члена міської управи Аркудинській і використовувався як прибутковий.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb