В Одесі загорівся підвал старовинного будинку. Врятовано людину
У неділю, 23 січня 2022 року, в місті Одеса сталася пожежа у триповерховому житловому будинку на Новосільському, 29
Сигнал про вогонь у підвалі будівлі надійшов на лінію "101" об 11:16, кажуть у ДСНС.
Об 11.38 пожежу локалізували, а об 11.46 ліквідували на площі 20 кв. м.
Пожежним вдалося витягнути з підвалу потерпілого чоловіка, якого у важкому стані, непритомного госпіталізували. По сходових клітках було евакуйовано 16 мешканців будинку.
Причину пожежі встановлюють.
Як зазначає одеська інтернетгазета Думська.net, будинок №29 по Новосільському збудували у 1897-1898 роках. Спочатку належав дружині члена міської управи Аркудинській і використовувався як прибутковий.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.41
-
EUR
Купівля 31.82Продаж 32.26
- Актуальне
- Важливе