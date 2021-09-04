В Одесі заклали соборну мечеть

Мечеть побудують на Балківській, 128, де раніше знаходився молитовний будинок. За словами імама міста Одеси шейха Ільяса Умарова, новий храм вміщатиме понад тисячу віруючих і увійде в трійку найбільших мечетей України, передає Еспресо.TV.



Архітектура будівлі поєднуватиме східний та західний стилі



"У мусульманській громаді сподіваються, що Соборна мечеть стане не тільки духовним, але і архітектурним пам'ятником і центром тяжіння для 1,5 мільйонів віруючих України. Мусульмани кажуть, Одеса завжди була багатонаціональним містом, а прихильники ісламу - невід'ємна частина українського народу, готова працювати, щоб Україна зайняла почесне місце на міжнародній арені", - наводить подробиці одеська агенція Українська служба інформації.



До церемонії долучилися верховний муфтій України, голова Духовного управління мусульман України шейх Ахмед Тамім, представники влади та мусульманських країн - посол Індонезії Юдді Хріснанді, посол Іраку Бакир Ахмед Азіз аль-Джаф і посол Ірану Манучехр Моранда.



Відвідали мусульманське свято й представники християнських церков. За словами священика Української греко-католицької церкви отця Ігоря, мусульмани і християни - діти одного батька Авраама.



"Християни і мусульмани можуть бути разом і дуже добре ставитися один до одного. Це великий дар - дар миру, який ми ніколи не порушуємо, але завжди зберігаємо, бо світ - це найбільший дар, який дав нам Господь", - заявив він.





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