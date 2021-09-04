В Одесі заклали соборну мечеть
В Одесі відбулася урочиста церемонія початку будівництва нової Соборної мечеті
Мечеть побудують на Балківській, 128, де раніше знаходився молитовний будинок. За словами імама міста Одеси шейха Ільяса Умарова, новий храм вміщатиме понад тисячу віруючих і увійде в трійку найбільших мечетей України, передає Еспресо.TV.
Архітектура будівлі поєднуватиме східний та західний стилі
"У мусульманській громаді сподіваються, що Соборна мечеть стане не тільки духовним, але і архітектурним пам'ятником і центром тяжіння для 1,5 мільйонів віруючих України. Мусульмани кажуть, Одеса завжди була багатонаціональним містом, а прихильники ісламу - невід'ємна частина українського народу, готова працювати, щоб Україна зайняла почесне місце на міжнародній арені", - наводить подробиці одеська агенція Українська служба інформації.
До церемонії долучилися верховний муфтій України, голова Духовного управління мусульман України шейх Ахмед Тамім, представники влади та мусульманських країн - посол Індонезії Юдді Хріснанді, посол Іраку Бакир Ахмед Азіз аль-Джаф і посол Ірану Манучехр Моранда.
Відвідали мусульманське свято й представники християнських церков. За словами священика Української греко-католицької церкви отця Ігоря, мусульмани і християни - діти одного батька Авраама.
"Християни і мусульмани можуть бути разом і дуже добре ставитися один до одного. Це великий дар - дар миру, який ми ніколи не порушуємо, але завжди зберігаємо, бо світ - це найбільший дар, який дав нам Господь", - заявив він.
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