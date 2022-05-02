В Одесі затримали 12 диверсантів, які готували протести і масові заворушення та зберігали зброю і вибухівку
В Одесі під час масштабної спецоперації з виявлення організаторів і виконавців диверсій та провокацій до роковин трагедії 2 травня було затримано 12 людей
Про це повідомляє ДБР.
"Були перевірені десятки осіб з-поміж криміналітету та можливих колаборантів, які могли під керівництвом спецслужб РФ дестабілізувати ситуацію в регіоні. У підсумку працівники ДБР виявили та затримали 12 осіб, які обґрунтовано підозрюються у підготовці диверсій, протестів і заколотів на Одещині", - йдеться у повідомленні.
За даними ДБР, затримані працювали зокрема над підбуренням одеситів до масових заворушень.
Правоохоронці також виявили арсенал зброї та вибухівки: велику кількість автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів та набоїв до них знайшли у приватному будинку одного із затриманих. Крім того, у диверсантів виявили прапори з комуністичною символікою, медалі, антиукраїнські книги та агітаційні брошури.
"За задумами ворога, вони мали реалізувати свій злочинний план на річницю трагічних подій - 2 травня", - зазначили у ДБР.
ДБР порушило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Затриманих передали СБУ для подальших процесуальних дій.
Довідка: Події 2 травня - масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року між проукраїнськими громадянами, в тому числі футбольними вболівальниками, з одного боку та проросійськими колабораціоністами - з іншого. Під час вуличного протистояння з вогнепальної зброї було вбито проукраїнських активістів Андрія Бірюкова і Ігоря Іванова. Пізніше під час пожежі в Будинку профсоюзів загинули десятки проросійських колаборантів.
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