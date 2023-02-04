Про це поінформувала пресслужба СБУ.

Правоохоронці затримали ворожого агента в Одесі: чоловік ще з 2010 року контактував із російською спецслужбою. Зазначається, що з 2022 він активізував збір розвідданих про бойову підготовку ЗСУ на Півдні України.

Так, агент ФСБ пильнував за міжнародними навчаннями військових в Чорному морі та тренуваннями сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах, зокрема підраховував кількість "джавелінів". Також чоловік намагався простежити за постачанням товарів подвійного призначення у порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська.

"За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, який у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю "хімік-розвідник". Потім до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітана", – зазначили в пресслужбі.

Повідомляється, що після цього агент займався бізнесом та контрабандою продуктів з РФ. Пізніше його завербував кадровий співробітник управління ФСБ РФ у Курській області.

"За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати допомогу від окупантів щодо відчуження на його користь об’єкта нерухомості вартістю 200 тис. дол. у тимчасово окупованому Криму", - додали в службі.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).