Звітував ворогу про критичну інфраструктуру, розміщення ППО та сухопутних військ на Черкащині: СБУ затримала російського агента
Правоохоронці затримали агента, який "зливав" російським спецслужбам розміщення критичної інфраструктури, протиповітряної оборони та сухопутних військ на території Черкаської області
Про це інформує Служба безпеки України.
Зловмисником виявився працівник медичної установи, якого на початку повномасштабної війни завербував представник спецслужби РФ. Він об’їжджав територію Черкаської області та збирав дані про переміщення ЗСУ, а також намагався виявити позиції системи протиповітряної оборони та базування українських сухопутних військ.
Агент передавав рашистам координати українських блокпостів і адмінбудівель правоохоронних органів у Черкасах. Звітував ФСБ про локації місцевих об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетичних підприємств.
СБУ затримала зловмисника під час спроби передачі РФ закритих відомостей про українські об’єкти.
Слідство становило, що чоловік передавав розвіддані у вигляді відміток на електронних картах і фото російському куратору через анонімний телеграм-канал.
Під час обшуку вилучили мобільний телефон і планшет з доказами листування, а ще паспорт зразка СРСР і прокремлівську символіку.
Нині йому повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав міру запобіжного заходу - тримання під вартою, без права внесення застави.
- Також нещодавно на Львівщині викрили росагента, який збирав розвіддані для окупантів. Чоловік під виглядом переселенця оселився поблизу енергетичного об’єкта.
- Служба безпеки України встановила особу офіцера російських спецслужб, який бере активну участь у війні проти України. Ним виявився кадровий співробітник управління ФСБ РФ у Красноярському краї.
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