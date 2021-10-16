В Одесі жінка, яка перебувала у розшуку, викрала евакуатор та влаштувала ДТП з тролейбусом
В Одесі затримали жінку, яка викрала евакуатор та влаштувала ДТП з тролейбусом
Про це повідомляє Думская.
Викрадачку автомобіля співробітники одеської поліції затримали 15 жовтня. Вони повідомили, що 36-річна жителька Вінниці Мальвіна Г. викрала на вулиці Академіка Філатова евакуатор Mitsubishi Canter 60, після чого на вулиці Святослава Ріхтера врізалася в тролейбус.
За даними видання, жінка з квітня 2021 року перебуває у розшуку як психічно хвора, що пішла з дому або спецлікарні. У минулому вона неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за керування автомобілем в нетверезому стані та насильство.
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