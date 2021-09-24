В одному з дитсадків Запорізької області сталося масове отруєння

Про це повідомляє Держпотребслужба у Запорізькій області.

Батьки дітей стали звертатися за медичною допомогою малюкам у місцеву лікарню з 19 вересня і до 22 вересня включно. Практично у всіх дітей медики зафіксували підвищення температури, нудоту і діарею.

Згодом, лікарі підтвердили діагноз "гостра кишкова інфекція", але антиген ротавірусу ними виявлений не був.

Чотири дитини були госпіталізовані в Вільнянську багатопрофільну лікарню, але вже зараз всі діти знаходяться на лікуванні вдома. Стан їх здоров'я оцінюється як задовільний.

За фактом отруєння розпочате санітарно-епідеміологічне розслідування та позаплановий захід з перевірки харчоблоку в сфері безпеки харчових продуктів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb