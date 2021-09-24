В одному з дитсадків Запорізької області сталося масове отруєння
У місті Вільнянськ Запорізької області сталося масове отруєння в дитячому садку: постраждали 9 вихованців
Про це повідомляє Держпотребслужба у Запорізькій області.
Батьки дітей стали звертатися за медичною допомогою малюкам у місцеву лікарню з 19 вересня і до 22 вересня включно. Практично у всіх дітей медики зафіксували підвищення температури, нудоту і діарею.
Згодом, лікарі підтвердили діагноз "гостра кишкова інфекція", але антиген ротавірусу ними виявлений не був.
Чотири дитини були госпіталізовані в Вільнянську багатопрофільну лікарню, але вже зараз всі діти знаходяться на лікуванні вдома. Стан їх здоров'я оцінюється як задовільний.
За фактом отруєння розпочате санітарно-епідеміологічне розслідування та позаплановий захід з перевірки харчоблоку в сфері безпеки харчових продуктів.
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