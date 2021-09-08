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В одному з гуртожитків Умані сталася пожежа, є постраждалі

8 вересня, 2021 середа
08:50
Кримінал В одному з гуртожитків Умані сталася пожежа

Через пожежу в гуртожитку Уманського національного університету садівництва постраждали шестеро людей

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

В одному з гуртожитків Умані сталася пожежа.

Чотири неповнолітні отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до Уманської центральної лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу.

Ще двоє неповнолітніх поранилися склом, коли намагалися вибратися на вулицю через вікно.

"Наразі відомості за даним фактом внесені до Єдиного обліку", - заявили в поліції.

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пожежа
Гуртожиток
Умань
новини Умані
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