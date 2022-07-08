В Офісі президента підтвердили прогноз Буданова про терміни закінчення війни

Про це Михайло Подоляк заявив у коментарі Радіо Свобода.

"Прогнози Буданова абсолютно об’єктивні й абсолютно доречні. Саме так і закінчиться війна. Війна закінчиться у будь-якому разі на умовах України й у будь-якому разі з поверненням території України", – заявив він.

Подоляк також наголосив на неприпустимості того, щоб Росія контролювала бодай якусь територію України. За його словами, у протилежному разі окуповані території стануть "плацдармом для подальшої ескалації".

"Лише програш Росії в Україні, такий значний, вагомий, відчутний, тобто коли вона піде з території України, дозволить Росії піти шляхом перетворення всередині країни, розвантаживши у такий спосіб системи глобальної безпеки від тих ризиків, які генерує путінська еліта Росії", – зазначив він.

4 липня очільник розвідки Кирило Буданов розповів, коли чекати на перший перелам у війні з Росією.

25 червня Кирило Буданов заявив, що переломний момент у війні з Росією станеться у серпні 2022 року.

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