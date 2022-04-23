В Офісі президента розповіли про можливі етапи деблокади Маріуполя
Президент хоче зберегти чимбільшу кількість людей у Маріуполі, тому Україна використовує всі можливі шляхи для деблокади
Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Подоляк заявив, що президент глибоко в темі, розуміє всі ризики, які містить будь-який план звільнення міста, з точки зору звільнення людей, які там перебувають. "Безумовно, ми використовуємо всі можливі шляхи для вирішення", - сказав радник глави ОПУ.
"Перше, ми б провели там певний раунд переговорів і забрали своїх людей. Друге – це можуть бути інші гуманітарні коридори. Третє - це може бути країна-посередник. Наприклад, Туреччина вже пропонувала забрати морським шляхом людей. Четверте - це, безумовно, може бути військова деблокада через деякий час, якщо ЗСУ напрацює план, який буде реалістичний", - назвав Подоляк можливі варіанти деблокади.
"Для нас принципово забрати всіх людей, які сьогодні перебувають у Маріуполі в нелюдських умовах. Вони всі герої. Кожну годину, кожну хвилину ми займаємося тим, що намагаємося знайти якесь рішення для звільнення наших військових та мирних мешканців. Президент опікується цим особисто", - наголосив радник керівника ОПУ.
- Нагадаємо, очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що 23 квітня у Маріуполі можуть відкрити гуманітарний коридор для цивільних.
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