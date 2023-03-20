В Офісі Зеленського заявили, що ордер на арешт Путіна унеможливлює будь-які переговори з РФ
Виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна унеможливлює будь-які переговори з РФ щодо закінчення війни
Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Юридична фіксація чинного президента РФ як безумовного міжнародного злочинця прямо означає: жодних переговорів із нинішньою російською елітою; ніякого повернення РФ у світову політику в довоєнному статусі; ніякого скасування санкцій, поки обличчя Путіна представляє Росію", - написав він.
- 17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Його підозрюють у насильницькій депортації українських дітей.
- У Китаї заявили, що Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Путіна, повинен зайняти "справедливу позицію".
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