Ченці Московського патріархату отримали інструкції на випадок примусового виселення з Лаври, - ЗМІ

У ЄС відреагували на ордер МКС на арешт Путіна

Стефанчук показав заяву на звільнення від Шкарлета, де той написав своє прізвище з помилкою