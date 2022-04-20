В окремих населених пунктах Херсонщини окупанти призначили гауляйтерів, які приховують свої прізвища,- Данилов
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що в окупантів єдиної стратегії як не було, так і немає на Херсонщині
Таку думку він висловив в етері Espreso.TV
“На Херсонщини вони різні сценарії за цей час обговорювали й так ні до чого не дійшли. Тобто, єдиної стратегії як не було, так і не має. Довго думали вони над створенням ХНР. Тепер судячи з того, як активізувалися кримські так звані політики на Херсонщині зокрема, дуже маргінальні навіть по кримськім масштабам, йдеться про якійсь формі інтеграції Херсонщини до Криму. Одночасно по самій Херсонщині ситуація дуже різна. В більшості населених пунктів працює обрана українська влада. Десь дистанційно, десь примудряються працювати у своїх приміщеннях. В окремих населених пунктах призначені якійсь гауляйтери, більшість яких люди знають тільки за ім’ям по батькові, бо вони приховують навіть свої прізвища, але це тільки одиниці. В Каховці призначений окупантами одіозний, який сам себе називає так, якийсь керівник міста,” - розповів Данилов.
Експерт також додав, що Росія має різні сценарії, які їх відіграє.
“У них є сценарії й вони їх відіграють. Причому це альтернативні сценарії, в армії свій, у ФСБ свій і вони їх продають. Кожен з цих сценаріїв - це гроші, йде конкуренція між цими структурами за ресурси”, - підсумував Данилов.
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