В окремих населених пунктах Херсонщини окупанти призначили гауляйтерів, які приховують свої прізвища,- Данилов

Таку думку він висловив в етері Espreso.TV

“На Херсонщини вони різні сценарії за цей час обговорювали й так ні до чого не дійшли. Тобто, єдиної стратегії як не було, так і не має. Довго думали вони над створенням ХНР. Тепер судячи з того, як активізувалися кримські так звані політики на Херсонщині зокрема, дуже маргінальні навіть по кримськім масштабам, йдеться про якійсь формі інтеграції Херсонщини до Криму. Одночасно по самій Херсонщині ситуація дуже різна. В більшості населених пунктів працює обрана українська влада. Десь дистанційно, десь примудряються працювати у своїх приміщеннях. В окремих населених пунктах призначені якійсь гауляйтери, більшість яких люди знають тільки за ім’ям по батькові, бо вони приховують навіть свої прізвища, але це тільки одиниці. В Каховці призначений окупантами одіозний, який сам себе називає так, якийсь керівник міста,” - розповів Данилов.

Експерт також додав, що Росія має різні сценарії, які їх відіграє.

“У них є сценарії й вони їх відіграють. Причому це альтернативні сценарії, в армії свій, у ФСБ свій і вони їх продають. Кожен з цих сценаріїв - це гроші, йде конкуренція між цими структурами за ресурси”, - підсумував Данилов.



