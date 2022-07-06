В окупованих районах Запоріжжя заборонили продаж алкоголю російським солдатам через їх масове пияцтво, - розвідка
Російським загарбникам на окупованих територіях Запоріжжя заборонили продаж алкоголю
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України в телеграм.
"Особовий склад підрозділів окупаційної армії, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, відзначається масове зловживання алкогольними напоями. Це призводить до численних порушень дисципліни та серйозних правопорушень", - зазначає розвідка.
Зокрема, почастішали випадки, коли російські солдати самовільно покидають військові частини, перебувають на вогневих позиціях у нетверезому стані, порушують правила користування стрілецькою зброєю.
Також відзначають нерідкі ДТП за участю військовослужбовців РФ у нетверезому стані, свідчать дані розвідки.
"У ситуацію вимушені втрутитись керівництво комендатури військ росгвардії РФ та так званою військово-цивільною адміністрацією Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко (до війни був професійним дідом Морозом та ведучим на весіллях)", - зазначає ГУР.
Як запобіжник на територіях тимчасово окупованих Михайлівської та Роздольської громад введено заборону на продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) військовослужбовцям РФ.
- Нагадаємо, у Маріуполі росіяни вимагають проводити перепис населення, погрожуючи не компенсувати втрату житла.
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