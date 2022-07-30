В окупованому Алчевську горить склад окупантів, - ЗМІ

Про це повідомляє видання "Східний варіант".

"У тимчасово окупованому Алчевську щось дуже сильно горить. За інформацією із соцмереж, було влучання у склади боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Також журналіст Денис Казанський уточнює, де саме в Алчевську зайнялася пожежа.

"В окупованому Алчевську, в районі пляжу "Бамбук", горить і вибухає склад "селітри"", - повідомив він, оприлюднивши відповідне відео.

У ніч з 9 на 10 липня в тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині пролунали вибухи, горів склад окупантів.

17 липня у тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині ЗСУ завдали ракетного удару по російській базі в тролейбусному депо.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb