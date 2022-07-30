В окупованому Алчевську горить склад окупантів, - ЗМІ
У тимчасово окупованому місті Алчевську Луганської області горить і вибухає склад російських загарбників
Про це повідомляє видання "Східний варіант".
"У тимчасово окупованому Алчевську щось дуже сильно горить. За інформацією із соцмереж, було влучання у склади боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Також журналіст Денис Казанський уточнює, де саме в Алчевську зайнялася пожежа.
"В окупованому Алчевську, в районі пляжу "Бамбук", горить і вибухає склад "селітри"", - повідомив він, оприлюднивши відповідне відео.
- У ніч з 9 на 10 липня в тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині пролунали вибухи, горів склад окупантів.
- 17 липня у тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині ЗСУ завдали ракетного удару по російській базі в тролейбусному депо.
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