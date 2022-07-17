ЗСУ вдарили по базі росіян у окупованому Алчевську
У тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині ЗСУ завдали ракетного удару по російській базі в тролейбусному депо
Про це повідомив Стратком у телеграмі.
"Підступна хунта", вони ж ЗСУ, завдали ракетного удару точно по тролейбусному депо в Алчевську", - наголосили у відомстві.
Ракета влучила в тролейбусне депо, де розміщувалися росіяни.
- 16 липня, українські захисники знищили мінібазу окупантів у Донецькій області та склад - у Луганській.
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