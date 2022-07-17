Про це повідомив Стратком у телеграмі.

"Підступна хунта", вони ж ЗСУ, завдали ракетного удару точно по тролейбусному депо в Алчевську", - наголосили у відомстві.

Ракета влучила в тролейбусне депо, де розміщувалися росіяни.

16 липня, українські захисники знищили мінібазу окупантів у Донецькій області та склад - у Луганській.

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